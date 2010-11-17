Аршавин: «Мне не хватает забитых голов. Сбился прицел: надо его поправлять»

Полузащитник «Арсенала» и сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал собственное выступление в чемпионате Англии.

«По результатам вроде у «Арсенала» все нормально. По игре же – не очень стабильно. Большую часть матчей провели неплохо, но провалы с «Вест Бромвичем» и «Ньюкаслом» объяснить очень тяжело – даже для самих себя.

Если оценивать свою игру, то тоже моментами: иногда получается хорошо, иногда – не очень. Порой не хватает легкости. Выводы нужно будет делать только в конце сезона. Не хватает забитых голов. Сбился прицел: надо его поправлять, а то что-то давно не отмечался на табло», – цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».



