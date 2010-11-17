«Товар» в Воронеже принес бельгийцам 300 тысяч евро

Бельгийская федерация футбола получила 300 тысяч евро за товарищескую игру с россиянами, которая должна сегодня состояться в Воронеже, сообщает главный тренер сборной России Дик Адвокат.



«Благодаря мне у Федерации Бельгии 2010-й год вообще получится очень доходным. За преждевременный разрыв контракта я заплатил ей 750 тысяч евро. А за участие в товарищеском матче с Россией, который организован опять же по моей инициативе, бельгийцы отхватили еще 300 тысяч евро», – рассказал тренер в интервью DH.be.