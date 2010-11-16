Сергей Фурсенко: «Договорные матчи, говорите? Я там канделябр не держал!»

Президент РФС Сергей Фурсенко изложил свой взгляд о проблеме договорных матчей и коррупции в российском футболе.



«РФС должен сделать так, чтобы не было основания для договорных матчей. Самое главное, чтобы в чемпионате не было «болота». Для этого нужен переходный турнир. В этот раз концовка нашего первенства развивается интересно. Считаю, что нужно этот вопрос решать футбольным сообществом, но при этом не выносить за эти рамки. Конечно, когда нарушается закон, то нужно, чтобы этим делом занимались специальные органы. Но пока никакой конкретной информации о договорных матчах нет. Борьба с такими явлениями сложна. Существует презумпция невиновности. По поводу букмекеров. Букмекеры могут ошибиться. У нас с ними есть договор. Они сообщают нам информацию.



Негативные явления в нашем футболе существуют. Но к оценкам надо аккуратно подходить. Мы активно боремся с этим. Я канделябр не держал при договорном матче. Думаю, подобные рода явления существуют. Капков говорил, что 40 процентов в первой лиге – договорняки. Мне кажется, эта оценка несколько завышена. Мы предпринимаем все усилия, чтобы искоренить это явления. Но есть ряд нюансов. Первый дивизион проводит ПФЛ. Нужно грамотно проводить турнир. Не должно быть равнодушных команд, у которых нет мотивации, тогда они играют за деньги, что рождает почву для слухов. Я уверен, что нужно больше делать для того, чтобы спортивная составляющая была в проведении этого турнира», – цитирует Фурсенко Fanat.ru.