Василий Уткин: «В 7 командах премьер-лиги из 16 игрокам не платят зарплату»

Известный телекомментатор Василий Уткин утверждает, что в 7 клубах российской премьер-лиги сейчас наблюдаются серьезные задержки с зарплатой – от 3 до 6 месяцев.

«Это проблема потому, что чемпионат не может состоять из одних суперклубов, физически не может – им с кем-то надо играть. И еще это проблема потому, что решается она у нас в стране исключительно двояко, и оба пути порочны: или обращением к власти, или банкротством», - написал Уткин в своем блоге.

В частности, на грани банкротства сейчас находится подмосковный «Сатурн», а в московском «Динамо» озвучена инициатиава о сокращении зарплат и отказе от самых дорогих футболистов.