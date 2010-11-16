Фанатов на матч ЦСКА – «Спартак» перестанут пускать за полчаса до начала игры

ГУВД по Московской области уведомило, что вход на «Арену Химки», которая 20 ноября примет матч 29-го тура чемпионата России ЦСКА – «Спартак», будет закрыт за полчаса до начала встречи.



«Запуск зрителей на трибуны стадиона открывается за 2,5 часа до начала матча. В целях обеспечения безопасности, а также предотвращения переполнения трибун стадиона вход для зрителей закрывается за полчаса до начала игры. Во избежание создания давки на входных группах рекомендуем приезжать и проходить на трибуны стадиона заблаговременно», – приводит текст полученного из ГУВД письма официальный сайт «Спартака».