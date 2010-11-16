Дик Адвокат: «Хорошо, что матч с Бельгией проводится не в Москве»

Главный тренер сборной России Дик Адвокат высказал удовлетворение тем, что товарищеский матч национальной команды с Бельгией проводится в Воронеже, а не в Москве.



«Хорошо, что предстоящий матч мы проведем за пределами Москвы. Тем более что на игру в Воронеже соберется 32 тысячи болельщиков, это отлично для товарищеской встречи.



Бельгийцы будут играть на победу, это талантливая команда. Это хороший спарринг для нас. Также нам представляется отличная возможность собраться вместе. Мы не виделись около месяца. Все-таки национальная команда проводит не так много матчей. Мне будет очень приятно пообщаться с игроками.



Думаю, для жителей Воронежа приезд сборной – хорошая новость. Ведь большинство национальных команд, которые приезжают к нам в Россию, как правило проводят свои матчи в Москве и в Санкт-Петербурге.



Команда соберется сегодня вечером. У меня пока нет никаких новостей. Когда все игроки прибудут в расположение сборной, мы узнаем, кто в каком состоянии находится, у кого какие травмы», – цитирует голландца официальный сайт РФС.



