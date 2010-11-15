«Динамо» резко сокращает зарплату Кураньи, Колодину, Семшову и Воронину
15 ноября 2010, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
Руководство московского «Динамо» планирует существенное сокращение клубного бюджета засчет своих лидеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству главного акционера «Динамо» – банка ВТБ.
Бело-голубые предложат ведущим игрокам, в числе которых Денис Колодин, Игорь Семшов, Андрей Воронин и Кевин Кураньи, пойти на существенное сокращение зарплат. В случае отказа им будут подыскивать новые команды.