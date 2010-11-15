На подготовку стадиона в Воронеже к матчу Россия – Бельгия ушло 9 млн рублей

Руководство стадиона в Воронеже, на котором в среду пройдет товарищеский матч между сборными России и Бельгии, потратило на подготовку арены 9 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора стадиона Сергея Просвирнина.

«Мы дополнили освещение поля, установили четыре новых туалета, заменили четыре тысячи пластиковых кресел, отремонтировали ложу прессы, сделали ковролиновое покрытие в некоторых местах», – сказал Просвирнин.

Центральный стадион Воронежа вмещает 35 тысяч зрителей. Билеты на матч стоят от 600 до 7 тысяч рублей.