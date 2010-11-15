Питерскому ОМОНу пришлось отступить перед фанатами «Зенита» (ВИДЕО)

Питерскому ОМОНу во время воскресного инцидента пришлось отступить перед фанатами «Зенита», чья численность превосходила его силы в несколько раз, сообщает «Фонтанка».

После матча 28-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом» (5:0), в котором «Зенит» обеспечил себе чемпионство, болельщики питерского клуба устроили массовую драку с ОМОНом. По окончании матча около двух тысяч фанатов вышли с угла Малой Садовой на проезжую часть Невского проспекта и отправились в сторону Дворцовой площади. На углу Невского и Малой Садовой произошла стычка между фанатами и сотрудниками правоохранительных органов. Фанаты забрасывали милицию файерами, вследствие чего сотрудникам ОМОНа пришлось применить слезоточивый газ. Есть пострадавшие, в том числе тяжело.