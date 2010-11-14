Чемпионат России, 28-й тур: результаты игр
14 ноября 2010, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
В чемпионате России по футболу сыграны матчи 28-го тура. Приводим результаты игр.
Зенит – Ростов – 5:0
Голы: 1:0 – Лазович (40, пенальти), 2:0 – Семак (74), 3:0 – Кержаков (81), 4:0 – Бухаров (89), 5:0 – Бухаров (90+3).
Локомотив – Сибирь – 1:1
Голы: 1:0 – Сычев (63), 1:1 – Молош (86).
Спартак – Крылья Советов – 0:0
Спартак Нальчик – ЦСКА – 1:1
Голы: 0:1 – Вагнер Лав (59, пенальти), 1:1 – Гошоков (88).
Томь – Алания – 1:1
Голы: 1:0 – Дзюба (5, пенальти), 1:1 – Габулов (65).
Терек – Анжи – 1:3
Голы: 1:0 – Садаев (13), 1:1 – Голенда (16), 1:2 – Жосан (62), 1:3 – Цораев (65).
Динамо – Рубин – 2:2
Голы: 1:0 – Епуряну (24), 2:0 – Кураньи (36), 2:1 – Нобоа (49), 2:2 – Нобоа (65).
Сатурн – Амкар – 2:2
Голы: 1:0 – Топич (49), 1:1 – Ристич (55), 2:1 – Каряка (65), 2:2 – Пеев (89).