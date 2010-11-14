Чемпионат Испании. «Барселона» – «Вильярреал» - 3:1. Дубль Месси (ВИДЕО)

Два гола Лионеля Месси принесли "Барселоне" победу со счетом 3:1 на своем поле над "Вильярреалом", и вместе с ней лидерство в чемпионате Испании по футболу.

Первый мяч в ворота гостей на 22-й минуте забил Давид Вилья. Вскоре бразилец Нилмар (26) восстановил равновесие. Однако во втором тайме Месси дважды поразил ворота соперника (58, 83). Каталонцы набрали 28 очков и поднялись на первое место турнирной таблицы, на два балла обойдя мадридский "Реал", который в воскресенье встретится со "Спортингом".