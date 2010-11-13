В матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский "Тоттенхэм" одержал уверенную победу (4:2) над "Блэкберном", причем Роман Павлюченко забил один из мячей.

Счет на 16-й минуте открыл Гарет Бэйл. На 32-й минуте "шпоры" получили право на 11-метровый удар за снос в штрафной площади Питера Крауча, к мячу подошел Роман Павлюченко, но его удар оказался неточным. Тем не менее, 10 минут спустя российский форвард смог исправиться: он воспользовался прекрасным навесом в исполнении Бэйла и головой в высоком прыжке вколотил мяч под перекладину - 2:0.

Во втором тайме, на 66-й минуте, Питер Крауч довел счет до крупного, а на 73-й минуте все тот же Бэйл сделал счет разгромным - 4:0. После этого игроки "Тоттенхэма" расслабились и в концовке позволили "Блэкберну" отыграть два мяча. Это сделали Дэвид Данн (77-я минута) и Гаэль Живе (87).

После этой победы у "Тоттенхэма" стало 19 очков, он переместился на 5-е место в турнирной таблице. У "Блэкберна" осталось 15 баллов.