Чемпионат Украины, 17-й тур: расписание матчей и трансляций

В чемпионате Украины по футболу в эти выходные проходит 17-й тур. Он начался в пятницу поединком между "Оболонью" и донецким "Металлургом" (1:1). Публикуем расписание остальных матчей и трансляций (время киевское).

Суббота, 13 ноября

14:00 - "Ильичевец" - "Ворскла", канал "Футбол"

16:00 - "Шахтер" - "Металлург" (З), "Первый национальный", канал "Футбол"

19:00 - "Металлист" - "Севастополь", канал 2:2

Воскресенье, 14 ноября

16:00 - "Арсенал" - "Заря", канал 2+2

16:00 - "Таврия" - "Динамо", канал "Футбол"

18:00 - "Карпаты" - "Кривбасс", "Первый национальный", канал "Футбол"

19:00 - "Волынь" - "Днепр", канал 2+2