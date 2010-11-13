«Анжи» собирается оштрафовать своего игрока за мат в эфире (ВИДЕО)

Главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал интервью болгарского полузащитника своей команды Тодора Тимонова в перерыве матча премьер-лиги против «Томи» (1:0), в котором тот употребил нецензурное слово.

«Я практически не пользуюсь ненормативной лексикой ни в общении с игроками, ни в повседневной жизни. Считаю, что русский язык вполне богат, чтобы выразить любую мысль, не прибегая к мату... Что касается общения футболистов между собой, то там мат порой используется... Но, конечно, не в присутствии тренерского штаба или руководства клуба. И, разумеется, также недопустимо пользоваться нецензурной лексикой, давая интервью СМИ, тем более в прямом эфире.

Думаю, Тимонов, будучи иностранцем и только осваивая тонкости русской речи, употребил мат скорее по незнанию, чем по умыслу. Но в любом случае согласно условиям контракта он будет оштрафован. Уверен, подобного рода выходки со стороны игроков «Анжи» больше не повторятся», – приводит слова Гаджиева «Советский спорт».