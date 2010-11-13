Чемпионат России. «Сатурн» – «Амкар» - 2:2 (ВИДЕО)

Пермский "Амкар" вырвал ничью (2:2) в стартовом матче 28-го тура чемпионата России по футболу с раменским "Сатурном" на его поле.

Первый мяч на 49-й минуте забил Марко Топич, который воспользовался верховой передачей с правого фланга в исполнении Алексея Иванова. Ответный гол шесть минут спустя провел Стевица Ристич. Во второй раз вывел вперед "инопланетян" ветеран команды Андрей Каряка, который после красивого прохода мощно пробил в ближний угол ворот. А точку в матче поставил Георги Пеев на 89-й минуте встречи.

Пермяки, борющиеся за выживание в премьер-лиге, набрали 26 очков и догнали по этому показателю самарские "Крылья Советов", однако сместили волжскую команду с 13-й строчки благодаря большему числу побед. "Сатурн" (30 очков) теперь делит с томской "Томью" 10-11-е места.