"Зенит" в недоумении от дисквалификации Денисова (ВИДЕО)

В "Зените" не могут найти объяснение решению комитета по этике Российского футбольного союза, который дисквалифицировал Игоря Денисова на четыре матча, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора питерского клуба Максима Митрофанова.

В пятницу Комитет по этике вынес решение по инциденту после матча "Спартак" - "Зенит", который прошел 27 октября. Денисов наказан дисквалификацией на четыре матча, Карпин будет отбывать двухматчевую дисквалификацию.

По словам Митрофанова, "Зенит" еще не получил документов из Комитета по этике. "Клуб пока не получал никаких официальных документов относительно итогов заседания Комитета по этике. В настоящий момент из сообщения РФС мы знаем исключительно о дисциплинарных санкциях, однако мотивация принятия таких решений нам неизвестна", - отметил Митрофанов.

Генеральный директор считает, что решение Комитета по этике чересчур сурово как по отношению к "Зениту", так и по отношению к "Спартаку", особенно учитывая тот факт, что команды публично извинились друг перед другом.

"Решение комитета видится нам необоснованно суровым по отношению к обеим командам, тем более в тот момент, когда решается судьба чемпионата России, а оба клуба борются за медали первенства. Особенно если принимать во внимание взаимные публичные извинения обоих клубов и принятые ими меры по недопущению подобных ситуаций впредь", - отметил Митрофанов.