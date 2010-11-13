Вратарь Мандрыкин вернулся в сознание после тяжелой аварии (ВИДЕО)

Вратарь брянского "Динамо" Вениамин Мандрыкин, получивший тяжелые травмы в ДТП, выведен из медикаментозного сна в пятницу, сообщает сайт футбольного клуба.

ДТП произошло в Брянске около 01.00 мск среды. На улице Карачижской в Советском районе Брянска Мандрыкин на автомобиле Porsche Cayenne не справился с управлением и врезался в дерево, получив перелом позвоночника с повреждением спинного мозга.

Мандрыкин был госпитализирован, а в пятницу, очнувшись, некоторое время пообщался со своей женой Марией. "В данный момент физически крепкий организм игрока борется с последствиями сложнейшей операции, его состояние остается стабильно тяжелым, из-за затруднения дыхательного процесса он продолжает оставаться подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в заявлении клуба.

Вратарь перенес сложную операцию в среду. В связи со случившимся к нему продолжают поступать пожелания скорейшего выздоровления от друзей, партнеров по команде, футбольных болельщиков брянского "Динамо" и московского ЦСКА, которому принадлежат права на него.