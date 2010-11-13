Чемпионат России, 28-й тур: расписание матчей и трансляций
13 ноября 2010, 07:06 [ «Аргументы Недели» ]
Приводим расписание матчей и трансляций 28-го тура чемпионата России по футболу, который открылся в пятницу матчем «Сатурн» - «Амкар» и продолжится в субботу и воскресенье.
ТОМЬ - АЛАНИЯ
13 ноября. Томск. Стадион "Труд". 14.30 (НТВ Плюс Наш футбол)
ТЕРЕК - АНЖИ
13 ноября. Грозный. Стадион им.Билимханова. 16.45 (НТВ Плюс Наш футбол)
ДИНАМО - РУБИН
13 ноября. Химки. "Арена Химки". 19.00 (НТВ Плюс Наш футбол. HD Спорт)
СПАРТАК Нч - ЦСКА
14 ноября. Нальчик. Стадион "Спартак". 14.00 (НТВ Плюс Наш футбол)
ЗЕНИТ - РОСТОВ
14 ноября. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский". 15.00 (НТВ Плюс Спорт. HD Спорт)
ЛОКОМОТИВ - СИБИРЬ
14 ноября. Москва. Стадион "Локомотив". 16.15 (НТВ Плюс Наш футбол)
СПАРТАК М - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
14 октября. Москва. Стадион "Лужники". 19.00 (НТВ Плюс Наш футбол)