Чемпионат России: таблица после матчей 27-го тура
8 ноября 2010, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]
Публикуем турнирную таблицу чемпионата России по футболу после матчей 27-го тура (за исключением игры «Рубин» - «Спартак», которая проводится сегодня).
Матчи Очки
1 Зенит 26 63
2 ЦСКА 26 54
3 Рубин 26 54
4 Спартак 26 46
5 Локомотив 27 43
6 Спартак Нч 27 43
7 Динамо 27 38
8 Ростов 27 34
9 Терек 27 32
10 Томь 27 30
11 Сатурн 27 29
12 Анжи 27 27
13 Крылья С 27 26
14 Амкар 27 25
15 Алания 27 25
16 Сибирь 27 18