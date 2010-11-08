Чемпионат России: таблица после матчей 27-го тура

Публикуем турнирную таблицу чемпионата России по футболу после матчей 27-го тура (за исключением игры «Рубин» - «Спартак», которая проводится сегодня).

Матчи Очки

1 Зенит 26 63

2 ЦСКА 26 54

3 Рубин 26 54

4 Спартак 26 46

5 Локомотив 27 43

6 Спартак Нч 27 43

7 Динамо 27 38

8 Ростов 27 34

9 Терек 27 32

10 Томь 27 30

11 Сатурн 27 29

12 Анжи 27 27

13 Крылья С 27 26

14 Амкар 27 25

15 Алания 27 25

16 Сибирь 27 18