Ловчев: «Вратари – слабое звено «Зенита» (ВИДЕО)

Известный футбольный специалист Евгений Ловчев прокомментировал матч 27-го тура премьер-лиги «Сибирь» - «Зенит» (2:5).

«Питерцы сделали еще один, возможно, предпоследний шаг в борьбе за золотые медали. Не могу сказать, что победа питерцам далась сложно, – даже несмотря на два быстрых пропущенных мяча, команда Спаллетти сейчас обладает весьма приличным запасом прочности, чтобы за счет более быстрых действий, уверенности довести дело до победы.

Образно говоря, «Зенит» пропустил два гола еще в тот момент, когда самолет с командой на борту подлетал к Новосибирску. Такое впечатление, что команда, пусть и в другом составе, продолжала матч с «Хайдуком», где во втором тайме пропустила два мяча. В принципе, конечно, можно попенять за это питерцам, но, с другой стороны, у любой команды по ходу сезона случаются срывы.

И в этом плане для «Зенита» всегда крайне важно, чтобы выручали вратари. Малафеев в Сплите не смог справиться с навесом с фланга, Жевнов в Новосибирске – с дальним ударом. В общем, пока представляется, что именно вратари – слабое звено чемпионского «Зенита». И если в Питере действительно рассчитывают добиться серьезных результатов в Европе, клубу надо искать вратаря, который будет не просто не допускать нелепых ошибок, а станет выручать в играх с более сильными соперниками, чем «Хайдук» или «Сибирь», – приводит слова Ловчева «Советский спорт».