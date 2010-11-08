Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, считает, что его команда показала свою худшую игру в матче 27-го тура чемпионата России по футболу против "Крыльев Советов", несмотря на победный счет (4:3).

К 72-й минуте московская команда вела со счетом 3:0, но в концовке позволила соперникам забить в свои ворота три мяча. "Игроки были в функциональном плане очень уставшие, отсюда большое количество брака, большое количество проигранных единоборств и фолов, которые они совершили, - сказал Слуцкий после матча. - Поэтому я очень рад, что все так сложилось в плане результата, а по состоянию, конечно, это наш худший матч. Даже в матчах, которые мы не выигрывали, мы так в функциональном плане плохо не действовали".

На вопрос, кто выйдет на поле в нападении в предстоящем 10 ноября выездном матче с лидером премьер-лиги питерским "Зенитом" в паре с форвардом Вагнером Лавом, Слуцкий ответил: "Я бы не стал говорить о том, кто выйдет в паре с Вагнером. У нас есть три нападающих, два из которых выйдут на поле".