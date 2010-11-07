Чемпионат России, 27-й тур: результаты игр
7 ноября 2010, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]
В чемпионате России по футболу сыграны матчи 27-го тура, за исключением поединка «Рубин» - «Спартак», который состоится завтра. Приводим результаты игр.
ЦСКА – Крылья Советов – 4:3 (2:0, 2:3)
Голы: 1:0 – А.Березуцкий (3), 2:0 – Нецид (8), 3:0 – Тошич (66), 3:1 – О. Иванов (71), 3:2 – Леилтон (80, пенальти), 4:2 – Нецид (89), 4:3 – Ткачев (90+2).
Удаление: А.Березуцкий (80).
Сибирь – Зенит – 2:5 (2:2, 0:3)
Голы: 1:0 – Нагибин (2), 2:0 – Гжелак (6), 2:1 – В.Быстров (13), 2:2 – Жозеф-Ренетт (15, автогол), 2:3 – Данни (61), 2:4 – Семак (63), 2:5 – Анюков (67).
Алания – Локомотив – 0:0 (0:0, 0:0)
Удаление: Дюрица (28).
Спартак Нальчик – Сатурн – 2:0 (1:0, 1:0)
Голы: 1:0 – Концедалов (45+1, пенальти), 2:0 – Гошоков (63).
Амкар – Терек – 2:0 (1:0, 1:0)
Голы: 1:0 – Новакович (24), 2:0 – Ристич (46).
Анжи – Томь – 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – Стрелков (23).
Ростов – Динамо – 1:1 (1:0, 0:1)
Голы: 1:0 – Янков (36), 1:1 – Самедов (51).