Супергол Павлюченко не спас «Тоттенхэм» от проигрыша «Болтону» (ВИДЕО)

В матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу "Болтон" победил "Тоттенхэм" со счетом 4:2.

Хозяева открыли счет в первом тайме усилиями капитана Кевина Дэвиса, а в середине второй половины довели счет до разгромного (3:0). Однако "Шпоры" усилиями Алана Хаттона и Романа Павлюченко сократили отрыв до минимума (3:2).

Точку в этом матче поставил вышедший на замену болгарин Мартин Петров в добавленное арбитром время.