Первый дивизион: итоговая таблица
6 ноября 2010, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня завершился чемпионат России по футболу в первом дивизионе. Приводим итоговое положение команд. «Кубань» и «Волга» вышли в премьер-лигу.
Очки
1 Кубань 80
2 Волга Н. Новгород 71
3 Нижний Новгород 70
4 КАМАЗ 66
5 Краснодар 61
6 Мордовия 58
7 Урал 58
8 Жемчужина 57
9 Волгарь-Газпром 57
10 Шинник 55
11 СКА-Энергия 53
12 Луч-Энергия 52
13 Химки 50
14 Динамо Брянск 44
15 Балтика 43
16 Динамо СПб 37
17 Ротор Волгоград 34
18 Салют 34
19 Иртыш 28
20 Авангард Курск 27