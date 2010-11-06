Первый дивизион: итоговая таблица

Сегодня завершился чемпионат России по футболу в первом дивизионе. Приводим итоговое положение команд. «Кубань» и «Волга» вышли в премьер-лигу.

Очки

1 Кубань 80

2 Волга Н. Новгород 71

3 Нижний Новгород 70

4 КАМАЗ 66

5 Краснодар 61

6 Мордовия 58

7 Урал 58

8 Жемчужина 57

9 Волгарь-Газпром 57

10 Шинник 55

11 СКА-Энергия 53

12 Луч-Энергия 52

13 Химки 50

14 Динамо Брянск 44

15 Балтика 43

16 Динамо СПб 37

17 Ротор Волгоград 34

18 Салют 34

19 Иртыш 28

20 Авангард Курск 27