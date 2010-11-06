Анчелотти: «Жирков заслужил своей игрой место в стартовом составе»

Главный тренер «Челси» Карло Анчелотти накануне матча 12-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» рассказал о ситуации в команде, произнеся хвалебные слова в адрес Юрия Жиркова.

«Могу назвать вам имена девяти человек, которые в матче с «Ливерпулем» выйдут с первых минут. Это Чех, Иванович, Алекс, Терри, Коул, Микел, Жирков, Анелька, Дрогба. На остальных позициях сыграют Малуда или Калу, Эссьен или Рамирес.

У нас есть небольшие проблемы с Эссьеном, мы не уверены, что он будет готов к воскресенью. У Майкла повреждение пальца ноги. Это незначительная травма. Надеемся, что он сможет сыграть. Думаю, Эссьен поедет на игру, а решение о том, выйдет ли он на поле, будем принимать в воскресенье утром. Малуда готов сыграть, он хорошо восстановился, остальные игроки тоже в порядке.

Что же касается Лэмпарда, то он пока не готов. Нужно еще время. На следующей неделе он сможет выйти на поле. Сейчас Фрэнк приступил к тренировкам, мы дали ему время, чтобы набрать 100-процентную форму. Это было нелегкой задачей, именно поэтому мы не хотим рисковать. Надеюсь, он сможет принять участие во встрече с «Сандерлендом».

Жирков показывает хорошую игру, он заслуживает того, чтобы продолжать выходить на поле. У меня есть возможность выбирать футболистов, если кому-то нужен отдых. Впереди еще много матчей. Если кому-то нужно отдохнуть, они могут отдохнуть. У меня есть возможность применять ротацию», – цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.