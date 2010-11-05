Слуцкий: «Психологический груз повлиял на начало матча с «Палермо» (ВИДЕО)

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над «Палермо» (3:1) в 4-м туре Лиги Европы признался, что команда испытывала психологическое давление.

«Матч складывался непросто. Все-таки психологический груз, который был, повлиял и на начало этой встречи. Поэтому тем более приятно, что удалось переломить ход игры и, на мой взгляд, достаточно убедительно одержать победу», – сказал Слуцкий в эфире «НТВ-Плюс».