Лига Европы. «Ливерпуль» - «Наполи» – 3:1. Хет-трик Джеррарда (ВИДЕО)

Английский "Ливерпуль" одержал домашнюю волевую победу со счетом 3:1 над итальянским "Наполи" в матче 4-го тура группового раунда футбольной Лиги Европы.

Гостей на 28-й минуте вперед вывел Эсекьель Лавесси, но в конце второго тайма капитан "красных" Стивен Джеррард отличился трижды (на 76-й, 88-й и 89-й минутах), второй гол забив с пенальти.

После четырех туров в турнирной таблице группы К лидирует «Ливерпуль» (8 очков). У "Стяуа" - 5, у "Утрехта" и "Наполи" - по 3.