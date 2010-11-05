Лига Европы. БАТЭ - «Шериф» – 3:1. И БАТЭ выходит из группы досрочно! (ВИДЕО)

Белорусский БАТЭ поддержал почин ЦСКА и "Зенита", досрочно обеспечив себе выход из группы Лиги Европы в результате домашней победы над молдавским "Шерифом" (3:1).

Белорусы открыли счет на 16-й минуте, отличился Родионов, однако тираспольцы в середине тайма сравняли счет благодаря точному удару Ерохина. Равный счет продержался до середины второго тайма, когда в течение пяти минут Павлов и Брессан положили "шерифов" на лопатки - 3:1.

У БАТЭ стало 10 очков, у киевского «Динамо» - 7, у АЗ и «Шерифа» - по 3.