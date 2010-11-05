Лига Европы. «Хайдук» - «Зенит» – 2:3. «Зенит» – тоже в плей-офф! (ВИДЕО)

Вслед за ЦСКА, питерский "Зенит" также забронировал себе место в 1/16 финала Лиги Европы по футболу досрочно благодаря гостевой победе над хорватским "Хайдуком" (3:2).

Мячи в составе сине-бело-голубых забивали Алексей Ионов (32-я минута), Саболч Хусти (47-я, с пенальти), а также Алессандро Розина (51-я, с пенальти), в составе "Хайдука" отличились Марин Любичич (68-я) и Анте Вукушич (82-я).

Главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти оставил дома группу ведущих игроков (Данни, Александра Кержакова, Владимира Быстрова, Бруну Алвеша), дав шанс проявить себя дублерам.

Зенитовцы одержали четвертую победу в четырех матчах группы G. В параллельном матче греческий АЕК вничью завершил домашний поединок с бельгийским "Андерлехтом" (1:1). После 4-х туров в группе уверенно лидирует "Зенит" (12 очков), у "Андерлехта" и АЕКа по 4 очка, у "Хайдука" - 3.