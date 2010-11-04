Лига чемпионов: все результаты 4-го тура (группы с E по H)
4 ноября 2010, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]
В Лиге чемпионов сыграны заключительные 8 матчей 4-го тура. Встречались команды из групп с Е по Н. Приводим результаты игр.
Группа Е
ЧФР Румыния – Бавария Германия – 0:4 (0:2, 0:2)
Голы: 0:1 – Гомес (12), 0:2 – Гомес (24), 0:3 – Гомес (71), 0:4 – Мюллер (90).
Базель Швейцария – Рома Италия – 2:3 (0:2, 2:1)
Голы: 0:1 – Менез (17), 0:2 – Тотти (26, пенальти), 1:2 – Фрай (69), 1:3 – Л. Греко (76), 2:3 – Шачири (83).
Группа F
Челси Англия – Спартак Россия – 4:1 (0:0, 4:1)
Голы: 1:0 – Анелька (49), 2:0 – Дрогба (62, пенальти), 3:0 – Иванович (66), 3:1 – Баженов (86), 4:1 – Иванович (90).
Жилина Словакия – Марсель Франция – 0:7 (0:4, 0:3)
Голы: 0:1 – Жиньяк (12), 0:2 – Жиньяк (21), 0:3 – Хайнце (24), 0:4 – Реми (36), 0:5 – Лучо (52), 0:6 – Жиньяк (54), 0:7 – Лучо (63).
Группа G
Милан Италия – Реал Испания – 2:2 (0:1, 2:1)
Голы: 0:1 – Игуаин (45), 1:1 – Индзаги (68), 2:1 – Индзаги (78), 2:2 – П. Леон (90).
Осер Франция – Аякс Нидерланды – 2:1 (1:0, 1:1)
Голы: 1:0 – Саммаритано (9), 1:1 – Альдерверельд (79), 2:1 – Ланжиль (83).
Группа H
Шахтер Украина – Арсенал Англия – 2:1 (2:1, 0:0)
Голы: 0:1 – Уолкотт (10), 1:1 – Чигринский (28), 2:1 – Эдуардо (45).
Партизан Сербия – Брага Португалия – 0:1 (0:1, 0:0)
Гол: 0:1 – Мойзес (36).