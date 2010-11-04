Донецкий "Шахтер" сумел взять реванш у лондонского "Арсенала" за крупное поражение в гостевом матче, победив "Канониров" на своем поле в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов - 2:1.

Несмотря на то, что счет в поединке открыли лондонцы (Тео Уолкотт на 10-й минуте), "Горняки" смогли не только уравнять результат (Дмитрий Чигринский, 28), но добиться победного итога. Решающий мяч на 45-й минуте встречи провел бразильский форвард Эдуардо, перебравшийся в стан украинской команды именно из "Арсенала".

Победа позволила "Шахтеру" догнать лондонцев в турнирной таблице группы H. У обеих команд по девять набранных очков. Следом за лидерами квартета расположилась португальская "Брага", сумевшая на выезде победить белградский "Партизан" 1:0 и набравшая 6 очков. Сербская команда замыкает четверку, уступив во всех поединках.