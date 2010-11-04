Дрогба: «Несмотря ни на что, «Спартак» мне понравился»

Нападающий «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал исход матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спартака» (4:1).

«Мы изучали «Спартак», предполагали, что эта команда будет действовать на контратаках. Но временами в первой половине матча спартаковцы даже владели мячом. Однако после перерыва мы добавили оборотов, поймали свою игру. Когда мы играем в таком темпе, нас сложно сдержать. Тем не менее, «Спартак» мне понравился», – приводит слова футболиста «Спорт Уик-Энд».