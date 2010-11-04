Карпин: «На шансах «Спартака» это поражение не отразилось» (ВИДЕО)

Главный тренер «Спартака» Валерий Карпин заявил после матча с «Челси» (1:4) в групповом раунде Лиги чемпионов, что шансы его команды на выход в плей-офф остались прежними.

"Шансы остались все те же, осталось две игры, выиграем обе - займем второе место, ничего не изменилось", - сказал наставник "красно-белых".

Говоря о проигрыше лондонским соперникам, пусть и не всухую, тренер отметил, что радоваться единственному забитому голу команда не намерена, поскольку это "удел слабых и бедных". "Радоваться здесь нечему", - констатировал Карпин, напомнив о том, что гол был забит в ситуации, когда "Челси" вел со счетом 3:0.

По мнению наставника московской команды, позитивный момент в игре его подопечных с "Аристократами" был только один. "Это то, что команда, которая сейчас появилась у "Спартака", набралась опыта, поняла, что такое играть против лучшего клуба Европы, а может и мира. Стало понятно, куда расти, куда стремиться, а не смотреть на команды российского чемпионата", - подчеркнул Карпин.

Решающий для "Спартака" поединок группового раунда состоится 23 ноября в Москве, когда подопечные Валерия Карпина примут на своем поле "Марсель" в очной встрече.