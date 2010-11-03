Самый «веселый» матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыгран в Лиссабоне. Там «Бенфика», громя «Лион» 4:0, едва не разбазарила столь весомое преимущество за последние 20 минут. Французы отквитали три гола и были близки к ничьей.

Хроника триллера: Кардек, 20 (1:0); Куэнтрау, 32 (2:0); Хави Гарсия, 43 (3:0); Куэнтрау, 67 (4:0); Гуркюфф, 75 (4:1); Гомис, 85 (4:2); Ловрен, 90+4 (4:3).