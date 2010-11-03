Лондонский «Тоттенхэм» взял у «Интера» реванш за поражение на "Сан-Сиро" две недели назад, победив дома в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов со счетом 3:1.

Голы забили: ван дер Ваарт, 18 (1:0); Крауч, 60 (2:0); Это`О, 80 (2:1); Павлюченко, 89 (3:1).

Главным героем игры вновь стал левый крайний "Шпор" Гарет Бэйл. Только в этот он сам не отличился – только раздавал голевые пасы. После его шикарных фланговых прострелов Краучу и Павлюченко оставалось не промахнуться по мячу.



