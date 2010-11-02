Знаменитый в прошлом футболист сборной СССР и киевского "Динамо" Иван Яремчук, приговоренный к условному сроку за растление малолетних, прокомментировал это событие.

"Я уже перевернул эту страницу в своей жизни, и сейчас не хочу об этом говорить, – цитирует Яремчука издание "БЛИК". – И так на меня за все это время кучу грязи вылили. Но выводы для себя из этой истории, конечно же, сделал. Сейчас занимаю пост заместителя председателя ассоциации ветеранов футбола Киевской области. Организовываем матчи бывших звезд "Динамо". Вот как раз в субботу играли в одном городке".

Скандал вспыхнул еще в декабре 2009 года. Яремчуку инкриминировали то, что, приглашая к себе домой 13-летних школьниц, он склонял девочек к занятиям сексом, предлагая за это деньги. Судебное заседание по этому делу несколько раз переносилось.