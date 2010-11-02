Слуцкий: «Пять побед в оставшихся играх гарантируют ЦСКА второе место» (ВИДЕО)

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о концовке чемпионата, о череде ничейных результатов и незабитых пенальти.

«Мы потеряли очки в последних трех матчах, но по-прежнему контролируем ситуацию в борьбе за второе место – пять побед в оставшихся играх нам его гарантируют. Речь о первом месте, по-моему, не идет уже достаточно давно.

В футболе есть аксиома: если ты играешь качественно, победы обязательно придут. Сейчас мы ее фактически опровергаем. Качество нашего футбола с «Динамо» и «Сатурном» было не ниже, а скорее даже выше, чем в предыдущих, с блеском выигранных матчах, но побед достичь не удалось.

Болельщики и специалисты идут сегодня на игры ЦСКА, как на гарантированное шоу. И если даже вечно молчащий, самый камерный в России стадион в Раменском кипит так, что любые тифози позавидуют, это огромный плюс. Но тренер не должен оценивать эмоции – он находится во главе предприятия по производству очков. И я надеюсь, что наши последние матчи не опровергли упомянутую аксиому, а просто стали исключением из правил.

Сложилась та редкая ситуация, когда результата нет, но претензии к футболистам у меня отсутствуют. Не спрашивать же, почему ты не забил пенальти или не попал в ворота с трех метров: футболист и сам в этот момент мучается поиском ответа. Сейчас надо просто перетерпеть и не сломаться.

Кто будет исполнять следующий пенальти? Пока еще не думал над этим. Знаете, почти после каждой тренировки ребята остаются бить пенальти и делают это настолько мастерски, что сразу выбывает даже тот, кто позволил вратарю хотя бы коснуться мяча – иначе соревнование затянется до утра. Поэтому пробить хорошо могут многие», – приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».