Кержаков снялся в новом фильме «Выкрутасы» вместе с Йовович и Хабенским (ВИДЕО)

Форвард «Зенита» Александр Кержаков поделился впечатлениями от съемок в новом проекте режиссера Тимура Бекмамбетова «Выкрутасы».

«Мне позвонил Тимур Бекмамбетов, рассказал о своей идее. Я в свою очередь поделился с ним своими мыслями, относительно открытия детской футбольной школе в Петербурге. Мы хорошо пообщались, и Тимур предложил мне сыграть роль в «Выкрутасах». Я моментально согласился.

Никаких сложностей в съемочном процессе я не почувствовал. В такой прекрасной атмосфере, и с такими прекрасными юными партнерами грех на что-то жаловаться. С начала съемок прошел всего час, но мы уже привыкли друг к другу. Знаете, для меня дети – это гораздо более серьезный коллектив, чем команда мастеров.

Я принимал участие в каких-то рекламных роликах, но, конечно, со съемками в художественном фильме это не идет ни в какое сравнение. Мыслей о будущей актерской карьере у меня нет, но мне очень нравятся и детские фильмы, и уж тем более фильмы, связанные со спортом. И, опять-таки, с учетом скорого открытия моей футбольной школы, подобный опыт никогда не будет лишним», – цитирует Кержакова Sports.ru.