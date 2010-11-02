Карпин: «Зенит» пытается защитить Денисова, переключив внимание на другое»

Главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал слова своего коллеги из «Зенита» Лучано Спаллетти, который сказал, что полузащитника Игоря Денисова, вступившего в конфликт с Карпиным в матче этих команд, «не за что дисквалифицировать».

«Все понятно, лучшая защита – это нападение, - приводит слова Карпина «Советский спорт». - «Зенит» пытается защитить игрока, переключив внимание на что-то другое. Нормальная стратегия. Если честно, без понятия, каким будет наказание Денисова.

Если кто-то думает, что у игрока эмоции есть, а у тренера их нет, потому как быть не может по определению, то он ошибается. У меня эти эмоции есть, пульс за двести… Возможно, этих эмоций даже больше сейчас, чем в те времена, когда я играл. Но все это – рассуждения после матча, когда легко что-то говорить и комментировать. А в игре – что случилось, то случилось.

Что касается различных дисквалификаций и санкций КДК, то всегда говорю – футболисты, баскетболисты, хоккеисты должны играть. Их место на поле, они нужны публике, которая платит за просмотр деньги. Людям нужно зрелище. И мне по душе система баскетбольной НБА, где суровая система штрафов. Даже не применительно к ситуации с Денисовым считаю такую систему справедливой и весьма действенной».