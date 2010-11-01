Гол защитника лондонского "Челси" Юрия Жиркова в ворота московского "Спартака" признан лучшим в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Челси" нанес поражение московскому "Спартаку" на его поле со счетом 2:0. Жирков на 23-й минуте встречи после неудачного выноса мяча первым оказался на мяче и не раздумывая слета пробил из-за пределов штрафной площади. Мяч влетел под перекладину, голкипер "Спартака" Андрей Дикань был бессилен.

За гол Жиркова проголосовало 60,6 процента посетителей официального сайта УЕФА. На втором месте расположился гол игрока "Ромы" Франческо Тотти, забивший гол в игре с "Базелем" (14,7%), на третьем - гол Вильяма Квиста из "Копенгагена" в поединке с "Барселоной" (7,5%).