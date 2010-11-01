«Спартак» вылетит в Лондон без Ари и Штранцля, но с Алексом

Полузащитник московского "Спартака" Алекс, получивший повреждение бедра в матче с "Аланией" (3:0) 15 октября, провел сегодня первое занятие в общей группе, сообщает официальный сайт красно-белых.

Пока он не готов на все сто процентов, но в кратчайшие сроки постарается наверстать упущенное. Планируется, что Алекс вылетит с командой в Лондон. В отличие от капитана, гостевой матч Лиги чемпионов с "Челси" в среду точно пропустят нападающий Ари и защитник Мартин Штранцль. Бразилец продолжает курс лечения травмы, полученной в поединке с "Зенитом" (1:0). У австрийца, как показало сегодняшнее тщательное обследование, частичное повреждение приводящей мышцы бедра. Ориентировочный срок восстановления футболистов - десять дней.