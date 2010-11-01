В секторе фанатов «Спартака» на игре с «Ростовом» произошла стычка (ВИДЕО)
1 ноября 2010, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]
Во время матча 26-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» - «Ростов» (2:1) в Лужниках в секторе фанатов «Спартака» произошла стычка, сообщает Fanat1k.ru.
Двух молодых людей выгнали со стадиона за оскорбление окружающих. Как сообщает блог «Футбол против расизма», это типичный пример «зачистки сектора»: болельщиков с неславянской внешностью силой выгоняют с трибуны при попустительстве милиции.