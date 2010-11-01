Чемпионат Англии, 10-й тур: результаты игр

В чемпионате Англии по футболу сыгран 10-й тур, за исключением поединка «Блэкпул» – «Вест Бромвич», который состоится сегодня. Приводим результаты матчей.

Астон Вилла – Бирмингем – 0:0 (0:0, 0:0)

Ньюкасл – Сандерленд – 5:1 (3:0, 2:1)

Голы: 1:0 – Нолан (26), 2:0 – Нолан (34), 3:0 – Амеоби (45, пенальти), 4:0 – Амеоби (70), 5:0 – Нолан (75), 5:1 – Д. Бент (90).

Болтон – Ливерпуль – 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – М. Родригес (86).

Блэкберн – Челси – 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: 1:0 – Мварувари (22), 1:1 – Анелька (39), 1:2 – Иванович (84).

Арсенал – Вест Хэм – 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – А.Сонг (88).

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 0:1 – Адебайор (23, пенальти), 1:1 – Милияш (30), 2:1 – Эдвардс (57).

Фулхэм – Уиган – 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – Демпси (30), 2:0 – Демпси (44).

Эвертон – Сток Сити – 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – Айегбени (67).

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – Видич (31), 2:0 – Нани (85).

Лидирует «Челси» с 25 очками. У «Арсенала и «Манчестер Юнайтед» - по 20.