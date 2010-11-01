Чемпионат России: список бомбардиров после 26-го тура
1 ноября 2010, 06:53 [ «Аргументы Недели» ]
Спартаковец Веллитон продолжает лидировать в списке бомбардиров чемпионата России по футболу, забив «Ростову» свой 17-й мяч.
Веллитон («Спартак») – 17,
Алиев («Локомотив») – 14,
Корниленко («Томь» / «Рубин») – 13,
Кержаков («Зенит») – 12,
Дядюн («Спартак» Нч) – 10,
Данни («Зенит») – 9,
Дзюба («Томь») – 8,
Кириченко («Сатурн») - 8,
Асильдаров («Терек») - 8,
Адамов («Ростов») – 8
Кураньи («Динамо») - 8.