Чемпионат России: таблица после 26-го тура
1 ноября 2010, 06:47 [ «Аргументы Недели» ]
Публикуем турнирную таблицу чемпионата России по футболу после завершения 26-го тура. «Зенит» по-прежнему лидирует, опережая «Рубин» на 6 очков и имея матч в запасе.
МатчиОчки
1 Зенит 25 60
2 Рубин 26 54
3 ЦСКА 25 51
4 Спартак М 26 46
5 Локомотив 26 42
6 Спартак Нч 26 40
7 Динамо 26 37
8 Ростов 26 33
9 Терек 26 32
10 Томь 26 30
11 Сатурн 26 29
12 Крылья С 26 26
13 Анжи 26 24
14 Алания 26 24
15 Амкар 26 22
16 Сибирь 26 18