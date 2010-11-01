Киевское "Динамо" одержало рекордную для чемпионатов Украины победу (ВИДЕО)
1 ноября 2010, 06:29 [ «Аргументы Недели» ]
Киевское "Динамо", разгромив в домашнем поединке мариупольский "Ильичевец" со счетом 9:0, установило новый рекорд результативности в истории чемпионатов Украины.
Покером отметился Артем Милевский (28-я, 30-я, 45-я и 58-я минуты). По голу на своей счет записали Олег Гусев (25), Андрей Ярмоленко (12), Гильерме (73) и Данило Сильва (77). Один гол на 41-й минуте мариупольские футболисты забили себе сами.