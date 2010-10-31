Чемпионат России, 26-й тур: результаты игр
31 октября 2010, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]
В чемпионате России по футболу сыграны матчи 26-го тура. Приводим результаты игр.
Зенит – Алания – 3:0 (2:0, 1:0)
Голы: 1:0 – Лазович (16), 2:0 – Кержаков (41), 3:0 – Кержаков (51).
Терек – Спартак Нальчик – 1:1 (1:0, 0:1)
Голы: 1:0 – Васянович (14, автогол), 1:1 – Дядюн (86).
Анжи – Локомотив – 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 – Сычев (89).
Удаление: Баша (45+1).
Томь – Амкар – 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: 1:0 – Харитонов (53).
Удаление: Волков (39).
Крылья Советов – Рубин – 0:2 (0:0, 0:2)
Голы: 0:1 – Корниленко (46), 0:2 – Корниленко (59).
Динамо – Сибирь – 4:1 (0:0, 4:1)
Голы: 0:1 – Гжелак (61), 1:1 – Кураньи (64), 2:1 – Фернандес (67), 3:1 – Самедов (86), 4:1 – Семшов (90+3).
Спартак – Ростов – 2:1 (1:1, 1:0)
Голы: 0:1 – Хагуш (24), 1:1 – Веллитон (39), 2:1 – Макгиди (90+1, пенальти).
Сатурн – ЦСКА – 1:1 (0:1, 1:0)
Голы: 0:1 – Нецид (39), 1:1 – Ал.Иванов (46).