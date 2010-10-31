«Зенит» – «Алания» - 3:0. Брат Саша дважды забил брату Мише (ВИДЕО)
31 октября 2010, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
Матч 26-го тура чемпионата России в Петербурге между «Зенитом» и «Аланией» завершился предсказуемой победой хозяев со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Первый мяч после розыгрыша штрафного на 16-й минуте забил Данко Лазович. За три минуты до перерыва Александр Кержаков огорчил своего брата Михаила, защищавшего ворота "Алании". На 52-й минуте зенитовский Кержаков заставил брата еще раз вынуть мяч из сетки.
"Зенит" набрал 60 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице, увеличив до 6 баллов отрыв от идущего вторым казанского "Рубина". У "Алании" осталось 24 очка (14-е место).