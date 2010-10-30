Призер ЧМ-2002 по футболу Ильхан выступит на Олимпиаде-2014 как фигурист (ВИДЕО)

Ильхан Мансиз, один из лидеров футбольной сборной Турции на триумфальном для нее чемпионате мира 2002 года, поменял бутсы на коньки и готовится выступить в соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх 2014 года, сообщает Reuters.

В 2002 году Ильхан забив на мундиале три гола, которые помогли его сборной показать лучший результат за всю историю - третье место. Травма заставила его уйти из футбола в 2006 году, и он стал телеведущим.

В 2008 году в возрасте 32 лет Мансиз впервые в жизни вышел на лед. Это произошло во время телевизионного шоу, в котором звезды участвуют в паре с профессиональными фигуристами. Вместе со словацкой фигуристкой Ольгой Бестандиговой, выступавшей на Олимпиаде в 2002 году, Мансиз выиграл шоу. Бестандигова, ставшая его близкой подругой, мечтает принять участие еще в одной Олимпиаде, однако у нее она находилась в поиске партнера. Тут Ильхан и предложил свои услуги.

"Мы так здорово проводим время, тренируясь по 6-8 часов в день, - сказал он. - Мы быстро прогрессируем, и поэтому решили начать готовиться к Олимпиаде".

Мансиз считает, что столь позднее начало карьеры фигуриста не стало для него проблемой, ведь самое главное - это мотивация и вера в себя. "Играть в футбол я тоже начал поздно, - рассказал он. - За клубы я начал выступать только с 14 лет. Если ты действительно хочешь достичь чего-то и веришь, что сможешь сделать это, или прилагаешь все усилия для этого, то все возможно вне зависимости от возраста".

Мансиз в нескольких интервью говорил, что его мечта - выступить за Турцию на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Однако пока неизвестно, как гражданка Словакии Бестандигова сможет быть принята в сборную Турции.