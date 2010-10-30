Российская заявка на ЧМ-2018 будет в день выборов представлена последней

Исполком ФИФА утвердил 2 декабря как день голосования по выборам стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. В первую очередь будут проведены выборы организаторов чемпионата мира 2018 года, затем – второго турнира, говорится в заявлении организации.

Накануне, 1 декабря, состоятся презентации претендентов на ЧМ-2022, а 2 декабря – на ЧМ-2018. Российская заявка будет представлена последней в 12 часов по местному времени. Перед ней с 9 утра выступят Бельгия/Голландия, Испания/Португали и Англия. Длительность каждой заявки составит 30 минут.